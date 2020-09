Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Canal plus saisit la justice pour régler son contentieux avec Mediapro Reuters • 18/09/2020 à 14:19









PARIS, 18 septembre (Reuters) - Mécontent des conditions que lui impose Mediapro pour qu'il puisse proposer à ses abonnés les matches de Ligue 1 de football, le groupe Canal+ a annoncé vendredi dans un communiqué avoir saisi la justice. "Prenant acte des conditions qui lui sont imposées par le Groupe Mediapro pour la distribution de la chaîne Telefoot, le Groupe CANAL+ se voit contraint de saisir le juge judiciaire pour faire cesser l'inégalité de traitement dont il est l'objet et obtenir des conditions de reprise équitables et non discriminatoires", dit ce communiqué. Mediapro a obtenu de la Ligue de football professionnel les droits de diffusion de l'élite du football français pour la période 2020-2024. (Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris -1.24%