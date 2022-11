Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Canal +: négociations exclusives pour le rachat d'OCS information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 10:56









(CercleFinance.com) - Canal +, filiale de Vivendi, serait en négociation exclusive pour le rachat d'OCS selon Variety, les activités cinéma et télévision d'Orange.



Cette négociation porterait sur Orange Studio et OCS le deuxième service de télévision payante en France après Canal +. Les salariés du groupe étaient déjà informés que des négociations exclusives étaient en cours avec Canal + indique Variety.



Variety souligne également que Canal +, filiale de Vivendi, détient déjà 33,3% d'OCS et distribue le service dans son offre depuis 2011.





