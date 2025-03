Canal+, LDLC, Thales, Veolia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Canal+

Canal+ a dévoilé un Ebita 2024 en progression de 5,4% à 503 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en augmentation de 3,6% à 6,45 milliards d'euros. Le groupe français revendique 26,9 millions d'abonnés sur 3 continents après avoir attiré 118000 nouveaux clients en net. "2024 a été une année charnière pour Canal+. Je suis ravi de confirmer que Canal+ est désormais sur la bonne voie pour réaliser son ambition de devenir un leader mondial des médias et du divertissement avec 50 à 100 millions d'abonnés " a déclaré son directeur général, Maxime Saada.

Implanet

La medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique annoncera ses résultats annuels.

Lanson-BCC

Le pure player du champagne diffusera ses résultats annuels.

LDLC

LDLC a annoncé que deux projets de plan de sauvegarde de l'emploi, dont le principe a été approuvé par le directoire de la société, vont faire l'objet des procédures légales de consultations et de négociations auprès des instances représentatives du personnel de la société Groupe LDLC et de sa filiale la société OLYS. Ces projets portent sur des réductions respectives de 68 postes et 20 postes susceptibles d'aboutir, sous réserve de reclassements internes, à 88 licenciements pour motif économique. Le spécialiste de la high-tech rappelle qu'il employait 1149 collaborateurs fin janvier.

Quadient

Quadient annonce l'extension de son partenariat entre Japan Post et Packcity Japan, une joint-venture entre Quadient et Yamato Transport. Les consommateurs pourront désormais non seulement recevoir des livraisons de Japan Post dans le réseau ouvert de consignes automatisées de colis de Packcity Japan à travers le pays, mais aussi expédier des colis depuis ces consignes, appelées stations PUDO.

Thales

Thales a publié ses résultats 2024, marqués par une forte hausse des profits. Le résultat net consolidé, part du groupe, a bondi de 39 % à 1,42 milliard d'euros et l'Ebit ajusté a augmenté de 13,4% à 2,42 milliards d'euros. Ce dernier a progressé de 5,7 % en organique et le consensus s'élevait à 2,35 milliards d'euros. Le groupe spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité affiche une marge d'Ebit de 11,8 % contre 11,6% en 2023. La marge a cependant reculé de 0,3 point en organique.

Valbiotis

Valbiotis affiche une trésorerie à fin 2024 de 11,6 millions d'euros, ne tenant pas compte de l’encaissement du CIR 2023 (1,6 million d'euros) toujours en cours d’instruction. Ce laboratoire français spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires annonce une perte opérationnelle de 10,42 millions d’euros en 2024 contre 7,18 millions en 2023, avec un chiffre d’affaires de 175 000 euros contre 4,73 millions en 2023. Ce dernier montant intégrait 4,25 millions de francs suisses de paiements forfaitaires de Nestlé.

Veolia Environnement

Veolia Environnement annonce que CriteriaCaixa, la société d'investissement de la fondation la Caixa, entrera dans le capital du groupe français à hauteur de 5%. CriteriaCaixa " aura un représentant au conseil d'administration dans le cadre d'un pacte d'actionnaires et de gouvernance stable ", précise le spécialiste de l'environnement. CriteriaCaixa a plafonné sa participation dans Veolia à 5,5 % et conservera ses actions pendant au moins deux ans.

Vinci

Sogea-Satom, filiale de Vinci Construction, a été retenu par National Water Sewerage Corporation pour réaliser la réhabilitation, la restructuration et l’extension du réseau d'approvisionnement en eau de la région métropolitaine de Kampala en Ouganda. Dans ce cadre, elle aura également en charge d’augmenter la capacité de l'usine de traitement de l'eau de Katosi. Financé par l'Agence française de développement (AFD), ce projet de 92,4 millions d'euros améliorera l'accès à l'eau traitée pour 1,5 million d'habitants.