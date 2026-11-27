CANAL ( 0,6%) a officiellement inauguré la CANAL Academy en Afrique du Sud, en présence du président sud-africain, Cyril Ramaphosa

Cette nouvelle structure, qui réunit les expertises de CANAL University et de MultiChoice Talent Factory (MTF), vise à former et à accompagner la prochaine génération de professionnels des industries créatives africaines.

Premier pays à accueillir ce dispositif, l'Afrique du Sud marque une nouvelle étape dans la stratégie du groupe en faveur du développement des industries créatives sur le continent. CANAL entend ainsi renforcer son investissement dans la formation locale, développer les capacités de production et soutenir durablement la croissance du secteur audiovisuel sud-africain.

La nouvelle académie s'appuie sur deux programmes de formation complémentaires. Créée en 2019, CANAL University a déjà formé plus de 10 000 personnes dans les pays d'Afrique francophone où le groupe est présent, à travers des ateliers, des masterclasses et des formations spécialisées.

Lancée en 2018, MultiChoice Talent Factory a pour sa part accompagné plus de 500 jeunes talents issus de 14 pays d'Afrique anglophone et lusophone, grâce à un programme de formation intensive de douze mois, entièrement gratuit pour les participants.

MultiChoice Talent Factory conservera son identité au sein de la CANAL Academy et poursuivra son programme de formation intensive. Celui-ci sera complété par une offre élargie de formations spécialisées et de masterclasses, destinée aux professionnels des industries créatives à différents stades de leur carrière.

En Afrique du Sud, CANAL Academy ambitionne de former entre 800 et 1 000 personnes au cours de ses douze premiers mois d'activité.