Bertrand Méheut, homme d'affaires français et ancien président du groupe Canal de 2002 à 2015, est décédé à l'âge de 75 ans, selon les informations du Télégramme. Sa mort est survenue lors d'un voyage à l'étranger, dans des circonstances qui demeurent pour l'heure inconnues.

À la tête de Canal pendant treize ans, Bertrand Méheut a joué un rôle majeur dans le développement et la transformation du groupe audiovisuel français, laissant une empreinte durable sur son histoire. Issu d'un secteur différent de celui des médias, il avait rapidement su s'imposer dans l'univers de l'audiovisuel grâce à sa vision stratégique, sa rigueur et sa capacité de travail.

L'actuel président du groupe Canal , Maxime Saada, lui a rendu un vibrant hommage sur X, se disant " profondément attristé " par sa disparition. Il a salué un dirigeant qui, par " son engagement, sa vision et son action ", a accompagné une étape majeure du développement de Canal et durablement marqué le groupe.

Décrivant un homme " d'une intelligence exceptionnelle ", doté d'une capacité de travail et d'une exigence hors du commun, Maxime Saada a également souligné ses qualités d'analyse et son sens de la stratégie.