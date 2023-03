Canal + devra verser plus de 3,4 millions d'euros brut à Maïtena Biraben

(AOF) - Canal + a été jugé dans le dossier Maïtena Biraben. Le groupe audiovisuel devra verser plus de 3,4 millions d'euros brut d'indemnités pour avoir licenciée l'ex-présentatrice en 2016 sans « cause réelle et sérieuse ». Un arrêt de la Cour de cassation, consulté par l'AFP, a confirmé l'essentiel de la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait condamné le groupe Canal+ à verser à la présentatrice près de 3,5 millions d'euros brut d'indemnités diverses en juin 2021.

Ce montant a été revu légèrement à la baisse après l'annulation de près de 40 000 euros dus au titre de rappel de salaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.