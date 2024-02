Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Canal+: confirme avoir soumis une offre à MultiChoice information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 09:16









(CercleFinance.com) - Le Groupe confirme avoir soumis au conseil d'administration de MultiChoice une lettre contenant une offre indicative non contraignante en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises de MultiChoice qu'il ne détient pas encore.



Canal+ prévoit de formuler une offre pour un prix de 105,00 ZAR par action ordinaire de MultiChoice, payé en espèces. Cela représenterait une prime de 40,0 % par rapport au cours de clôture de l'action de MultiChoice, qui était de 75,00 ZAR le 31 janvier 2024.



Canal+ a l'intention de remettre une lettre d'offre ferme au comité indépendant du conseil d'administration de MultiChoice.



' Ni l'évolution d'une telle offre potentielle, ni les conditions d'une éventuelle transaction qui en découleraient ne sont certaines ' indique le groupe.





