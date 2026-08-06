Canadian Natural Resources dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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Canadian Natural Resources CNQ.TO a dépassé jeudi les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à une production accrue de pétrole et de gaz naturel.

Les producteurs canadiens de sables bitumineux ont fait preuve de résilience face au ralentissement mondial du secteur pétrolier , soutenus par des années d’investissements qui leur ont permis de figurer parmi les opérateurs les moins coûteux d’Amérique du Nord.

Les cours du pétrole, soutenus par les craintes concernant l’approvisionnement au Moyen-Orient après des mois de frappes entre Israël et l’Iran, ont procuré une manne à Canadian Natural Resources et à ses concurrents du secteur des sables bitumineux, la hausse du Brent vers les 100 dollars le baril renforçant l’argument du Canada en tant qu’alternative plus sûre et exempte de goulets d’étranglement au brut du Golfe.

Le plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays a indiqué que sa production avait atteint 1,67 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd) au cours du deuxième trimestre, contre 1,42 million de boepd il y a un an.

La société, dont le siège se trouve à Calgary, en Alberta, a enregistré un bénéfice ajusté de 2,19 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,90 dollar canadien, selon les données compilées par LSEG.