Canadian Natural Resources dépasse les prévisions de bénéfice trimestriel

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Canadian Natural Resources CNQ.TO a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des cours du brut et à une production plus soutenue.

La société, dont le siège se trouve à Calgary, dans l'Alberta, a annoncé un bénéfice ajusté de 1,65 dollar canadien par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 1,45 dollar canadien par action, selon les données compilées par LSEG.