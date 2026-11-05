Canadian Natural dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la hausse des cours du pétrole et de sa production

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Canadian Natural Resources CNQ.TO a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des cours du brut et à une production plus soutenue.

La flambée des cours mondiaux du pétrole suite au conflit avec l'Iran a créé un contexte favorable pour les producteurs canadiens de sables bitumineux, compte tenu de leurs réserves relativement stables et à longue durée de vie, même si les opérations de maintenance prévues et les contraintes opérationnelles limitent la croissance de la production.

Les prix réalisés par Canadian Natural au troisième trimestre pour les liquides issus de l'exploration et de la production se sont établis à 95,93 dollars canadiens le baril, contre 72,57 dollars canadiens le baril un an plus tôt.

Le plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays a indiqué que sa production avait atteint 1,65 million de barils équivalent pétrole par jour au cours du troisième trimestre, contre 1,62 million de bep/j un an plus tôt.

La société, dont le siège se trouve à Calgary, en Alberta, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,65 dollar canadien par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,45 dollar canadien par action, selon les données compilées par LSEG.