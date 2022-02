Canada : l'inflation au plus haut depuis septembre 1991

(AOF) - Le taux d'inflation au Canada a accéléré en janvier 2022 pour atteindre 5,1%, au plus haut depuis septembre 1991. Un chiffre qui ressort également au-dessus des attentes du marché (4,8%). Les défis liés à la pandémie de Covid-19 ont continué de peser sur les chaînes d'approvisionnement, et les prix de l'énergie sont restés élevés, a expliqué Statistics Canada. Les prix ont augmenté dans les huit composantes principales, notamment le logement (6,2 %), le transport (8,3 %), en grande partie en raison de la flambée des prix de l'essence (31,7 %), et les aliments (5,7 %).

Sans l'énergie, l'IPC a augmenté de 3,5 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 3,8% enregistrée en décembre.