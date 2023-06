Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campbell: trimestre solide, mais les prévisions déçoivent information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 13:56









(CercleFinance.com) - Campbell Soup a fait état mercredi d'un résultat meilleur que prévu au titre de son troisième trimestre, mais ses prévisions ont déçu le marché.



Au titre du trimestre clos fin avril, le groupe agroalimentaire américain a publié ce matin un bénéfice par action ajusté trimestriel en baisse de 3% à 68 cents, mais supérieur au consensus de 65 cents.



Son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a diminué de 14% à 254 millions de dollars pour un chiffre d'affaires en hausse de 2,5% à 2,3 milliards de dollars, conformément aux prévisions du consensus.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Campbell a confirmé qu'il visait toujours un bénéfice par action (BPA) compris entre 2,95 et trois dollars, mais cette prévision n'atteint pas le consensus de 3,01 dollar anticipé jusqu'ici par les analystes.



Suite à cette publication, le titre perdait 1,2% en cotations avant-Bourse.





Valeurs associées CAMPBELL SOUP NYSE 0.00%