Campbell Soup: trimestriels dopés par l'intégration de Sovos

(CercleFinance.com) - Campbell Soup publie au titre de son troisième trimestre 2023-24, un BPA ajusté en hausse de 10% à 0,75 dollar, ainsi qu'un EBIT ajusté accru de 13% à 354 millions et des revenus en croissance de 6% à 2,37 milliards de dollars.



Cette progression des chiffres du groupe agroalimentaire reflète notamment l'acquisition de Sovos Brand, finalisée en mars dernier : en organique, ses ventes se sont révélées comparables à celle de la même période en 2022-23.



L'intégration de Sovos amène d'ailleurs Campbell à mettre à jour ses fourchettes-cibles pour l'exercice en cours, abaissant celle de BPA à entre 3,07 et 3,10 dollars, mais remontant celle de croissance des ventes à entre 3 et 4% (abaissée à entre -1 et 0% en organique).





Valeurs associées CAMPBELL SOUP 44.09 USD NYSE -0.27%