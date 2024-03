Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Campbell Soup: stabilité du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 13:44









(CercleFinance.com) - Campbell Soup publie au titre de son deuxième trimestre 2023-24, un BPA ajusté stable à 0,80 dollar, ainsi qu'un EBIT ajusté en hausse de 1% à 364 millions et des revenus en repli de 1% à moins de 2,46 milliards de dollars (en données brutes comme en organique).



'Nous avons de nouveau répondu à nos engagements, avec une amélioration séquentielle de la dynamique des volumes et une expansion de la marge opérationnelle sur un an, à la fois dans nos divisions repas-boissons et snacks', commente son CEO Mark Clouse.



Le groupe agroalimentaire confirme ses fourchettes-cibles pour l'ensemble de l'exercice en cours, dont un BPA ajusté entre 3,09 et 3,15 dollars, objectifs ne tenant pas compte de l'acquisition de Sovos Brands dont il attend la finalisation la semaine prochaine.





