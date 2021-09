Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campbell Soup : repli de 13% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 14:04









(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire Campbell Soup publie un BPA ajusté en repli de 13% à 55 cents au titre des trois derniers mois de son exercice 2020-21, pour un chiffre d'affaires en recul de 11% à 1,87 milliard (-4% en organique). Affichant sur l'ensemble de 2020-21 un BPA ajusté de 2,98 dollars et une stabilité des revenus en organique, performances supérieures à ses fourchettes cibles d'il y a trois mois, il anticipe pour 2021-22 des fourchettes cibles allant de 2,75 à 2,85 dollars et de -1 à +1%. Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé un programme de rachats d'actions stratégique de 500 millions de dollars, sans date d'expiration et qui remplace le programme pour 1,5 milliard qui avait été suspendu précédemment et est annulé.

