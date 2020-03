Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campbell Soup : relèvement d'objectif de BPA annuel Cercle Finance • 04/03/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Campbell Soup annonce un relèvement de ses prévisions de BPA ajusté pour son exercice 2019-20, l'anticipant désormais entre 2,55 et 2,60 dollars, contre 2,50 à 2,55 dollars précédemment. Sur son deuxième trimestre comptable, le groupe agroalimentaire a vu son BPA ajusté augmenter de 11% à 72 cents, dépassant ainsi de six cents le consensus, pour des revenus stables de 2,16 milliards de dollars (+1% en organique). 'Grâce à la dynamique d'activité et à des frais financiers ajustés plus bas en raison du désendettement, nous pouvons faire des investissements supplémentaires importants au second semestre', souligne son directeur général Mark Clouse.

