CAMPBELL SOUP relève sa guidance annuelle

(AOF) - Campbell Soup a publié mercredi ses résultats au titre de son deuxième trimestre fiscal 2020 et relevé ses objectifs annuels. Ainsi, la multinationale agroalimentaire américaine a réalisé un bénéfice net de 350 millions de dollars sur la période, ou 56 cents par action, contre 325 millions de dollars, ou 58 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 72 cents, dépassant les prévisions du consensus FactSet (66 cents).

De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 2,16 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal (quasi stable sur un an), là aussi, au-dessus des attentes du marché (2,15 milliards).

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe table désormais sur un bénéfice par action compris entre 2,55 et 2,60 dollars, contre une précédente fourchette de 2,50-2,55 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS