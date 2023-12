Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campbell Soup: recul de 11% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 13:58









(CercleFinance.com) - Campbell Soup publie au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24, un BPA ajusté en diminution de 11% à 0,91 dollar, ainsi qu'un EBIT ajusté en recul de 9% à 407 millions et des revenus en repli de 2% à 2,52 milliards de dollars (-1% en organique).



'Nos résultats se sont avérés en ligne avec nos attentes, alors que nous continuons de naviguer dans le paysage actuel de la consommation', indique son CEO Mark Clouse, qui revendique en outre 'un début encourageant pour la période majeure des fêtes'.



Pour l'exercice en cours, le groupe agroalimentaire confirme viser un BPA ajusté entre 3,09 et 3,15 dollars, un EBIT ajusté en augmentation de 3 à 5%, ainsi qu'une croissance de ses revenus entre -0,5 et +1,5% (soit 0 à +2% en organique).





