Campbell Soup : objectifs annuels rehaussés Cercle Finance • 03/06/2020 à 13:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Campbell Soup annonce un relèvement de ses prévisions de BPA ajusté pour son exercice 2019-20, l'anticipant désormais entre 2,87 et 2,92 dollars, contre 2,55 à 2,60 dollars précédemment. De même, le groupe agroalimentaire table maintenant sur un chiffre d'affaires annuel en croissance de 5,5 ou 6,5%, au lieu d'une évolution de -1 à +1%, reflétant l'effet positif observé de la pandémie de Covid-19 sur la demande pour ses produits. Grâce à ce phénomène, Campbell Soup a vu son BPA ajusté bondir de 57% à 83 cents sur son troisième trimestre comptable, dépassant ainsi de près de dix cents le consensus, pour des revenus en croissance de 15% à 2,24 milliards de dollars (+17% en organique).

Valeurs associées CAMPBELL SOUP NYSE -1.40%