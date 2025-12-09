Campbell Soup, Home Depot, Meta...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Alphabet

Google travaille sur deux modèles de lunettes intelligentes, qui viendront concurrencer ceux de Meta, avec qui EssilorLuxottica est associé. "Les premières lunettes arriveront l'année prochaine", a précisé Google sur un blog. Le premier modèle sera conçu "pour une assistance sans écran, qui utilisent des haut-parleurs, des microphones et des caméras intégrés pour vous permettre de discuter naturellement avec Gemini, prendre des photos et obtenir de l'aide".

Campbell Soup

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, les ventes nettes de Campbell Soup ont diminué de 3% pour atteindre 2,7 milliards de dollars et de 1% en organique. Le repli s'explique principalement par une baisse du volume/mix. L'Ebit a reculé de 8% en glissement annuel pour s'élever à 336 millions de dollars. Le bénéfice par action a baissé de 10% à 0,65 dollar. Sur ce trimestre, la marge brute a reculé de 9% sur un an pour ressortir à 792 millions de dollars.

ExxonMobil

ExxonMobil a dévoilé une mise à jour de son plan stratégique. Pour la période 2024-2030, le groupe pétrolier et gazier américain a relevé ses perspectives de croissance de son bénéfice à 25 milliards de dollars, soit une hausse de 5 milliards de dollars par rapport à sa prévision antérieure. En outre, il vise désormais 35 milliards de dollars de flux de trésorerie, soit une amélioration aussi de 5 milliards de dollars. La croissance du bénéfice est attendue en moyenne à 13% par an jusqu'en 2030, avec une croissance à deux chiffres des flux de trésorerie.

Home Depot

Home Depot, dont la journée investisseurs se tient ce mardi, a dévoilé des prévisions de bénéfices et de ventes plus faibles qu'anticipé pour l'exercice 2026. Le spécialiste américain du bricolage anticipe une hausse de ses ventes à magasins comparables comprise entre une stabilité et 2 % pour l'exercice 2026, là où les analystes ciblaient 2,34 %. L'enseigne table par ailleurs sur un bpa stable, voire en hausse de 4 % maximum, alors que le consensus prévoyait une croissance de 5,6 %.

Microsoft

"Microsoft s'engage à investir 17,5 milliards de dollars américains, notre plus gros investissement jamais réalisé en Asie, afin d'aider à mettre en place les infrastructures, les compétences et les capacités souveraines nécessaires à l'avenir de l'Inde, axé sur l'intelligence artificielle," a indiqué le directeur général, Satya Nadella, sur X.

Pfizer

Pfizer a conclu un accord exclusif mondial de collaboration et de licence avec YaoPharma, une filiale de Shanghai Fosun Pharmaceutical Group. Le partenariat porte sur le développement, la fabrication et la commercialisation de YP05002, une petite molécule agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1), actuellement en phase 1 de développement pour la prise en charge chronique du poids.