Campbell Soup, Home Depot, Meta...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 09/12/2025 à 14:57

(AOF) - Alphabet

Google travaille sur deux modèles de lunettes intelligentes, qui viendront concurrencer ceux de Meta, avec qui EssilorLuxottica est associé. "Les premières lunettes arriveront l'année prochaine", a précisé Google sur un blog. Le premier modèle sera conçu "pour une assistance sans écran, qui utilisent des haut-parleurs, des microphones et des caméras intégrés pour vous permettre de discuter naturellement avec Gemini, prendre des photos et obtenir de l'aide".

Campbell Soup

Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, les ventes nettes de Campbell Soup ont diminué de 3% pour atteindre 2,7 milliards de dollars et de 1% en organique. Le repli s'explique principalement par une baisse du volume/mix. L'Ebit a reculé de 8% en glissement annuel pour s'élever à 336 millions de dollars. Le bénéfice par action a baissé de 10% à 0,65 dollar. Sur ce trimestre, la marge brute a reculé de 9% sur un an pour ressortir à 792 millions de dollars.

ExxonMobil

ExxonMobil a dévoilé une mise à jour de son plan stratégique. Pour la période 2024-2030, le groupe pétrolier et gazier américain a relevé ses perspectives de croissance de son bénéfice à 25 milliards de dollars, soit une hausse de 5 milliards de dollars par rapport à sa prévision antérieure. En outre, il vise désormais 35 milliards de dollars de flux de trésorerie, soit une amélioration aussi de 5 milliards de dollars. La croissance du bénéfice est attendue en moyenne à 13% par an jusqu'en 2030, avec une croissance à deux chiffres des flux de trésorerie.

Home Depot

Home Depot, dont la journée investisseurs se tient ce mardi, a dévoilé des prévisions de bénéfices et de ventes plus faibles qu'anticipé pour l'exercice 2026. Le spécialiste américain du bricolage anticipe une hausse de ses ventes à magasins comparables comprise entre une stabilité et 2 % pour l'exercice 2026, là où les analystes ciblaient 2,34 %. L'enseigne table par ailleurs sur un bpa stable, voire en hausse de 4 % maximum, alors que le consensus prévoyait une croissance de 5,6 %.

Microsoft

"Microsoft s'engage à investir 17,5 milliards de dollars américains, notre plus gros investissement jamais réalisé en Asie, afin d'aider à mettre en place les infrastructures, les compétences et les capacités souveraines nécessaires à l'avenir de l'Inde, axé sur l'intelligence artificielle," a indiqué le directeur général, Satya Nadella, sur X.

Pfizer

Pfizer a conclu un accord exclusif mondial de collaboration et de licence avec YaoPharma, une filiale de Shanghai Fosun Pharmaceutical Group. Le partenariat porte sur le développement, la fabrication et la commercialisation de YP05002, une petite molécule agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1), actuellement en phase 1 de développement pour la prise en charge chronique du poids.

Valeurs associées

ALPHABET-A
312,0800 USD NASDAQ -0,52%
EXXON MOBIL
120,030 USD NYSE +3,48%
HOME DEPOT
353,620 USD NYSE +1,06%
MICROSOFT
490,5200 USD NASDAQ -0,10%
PFIZER
25,750 USD NYSE -0,14%
THE CAMPBELL'S
29,6900 USD NASDAQ -1,17%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/12/2025 à 14:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

