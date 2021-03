Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campbell Soup : hausse de 17% du BPA ajusté au 2e trimestre Cercle Finance • 10/03/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Campbell Soup publie au titre de son deuxième trimestre 2020-21 un BPA ajusté en hausse de 17% à 84 cents, à peu près conformément au consensus, pour des revenus en croissance de 5% à 2,28 milliards de dollars (en données publiées comme en organique). Le groupe agroalimentaire explique que ses ventes ont bénéficié d'effets volume et mix de 4%, 'reflétant une demande accrue sur fond de consommation alimentaire à domicile toujours élevée du fait de la pandémie de Covid-19'. Par ailleurs, Campbell indique viser, pour l'ensemble de l'exercice en cours, un BPA ajusté en hausse de 3 à 5%, à entre 3,03 et 3,11 dollars, ainsi que des revenus en repli de -3,5 à -2,5% (-1,5 à -0,5% en organique).

Valeurs associées CAMPBELL SOUP NYSE +1.72%