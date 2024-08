Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Campbell Soup: cession de Pop Secret finalisée information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Campbell Soup annonce la finalisation de la vente de sa filiale de maïs soufflé Pop Secret à Our Home, une entreprise indépendante spécialisée dans les collations meilleures pour la santé, une transaction dont les termes n'ont pas été divulgués.



Pop Secret a généré un chiffre d'affaires d'environ 120 millions de dollars au cours de l'exercice 2024. La transaction devrait avoir un effet dilutif d'environ 0,04 dollar sur le BPA de Campbell pour l'exercice 2025.



'La vente de Pop Secret nous permettra de nous concentrer davantage et d'accélérer la croissance de notre division Snacks et de notre portefeuille de marques de premier plan', explique Chris Foley, vice-président exécutif et président de Campbell's Snacks.





