Campbell Soup bat le consensus et relève ses prévisions

(AOF) - Campbell Soup a dévoilé des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et relevé ses objectifs annuels. Le groupe agroalimentaire américain a réalisé un bénéfice net en hausse de 17,5% à 188 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 70 cents contre un consensus de 61 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 7,4% à 2,13 milliards. Wall Street visait 2,042 milliards.

Pour l'exercice complet, Campbell table sur des ventes stables à en hausse de 1%, contre en baisse de 2% à stable auparavant. Les ventes nettes en organique sont attendues en hausse de 1% à 2%, contre entre -1% et +1% auparavant. Le consensus vise une baisse de 0,8%.

Campbell prévoit toujours un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 2,75 et 2,85 dollars. Le consensus est de 2,78 dollars.

