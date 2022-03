Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campbell Soup: baisse de 16% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 14:05









(CercleFinance.com) - Campbell Soup publie un BPA ajusté en repli de 16% à 69 cents au titre de son deuxième trimestre 2021-22, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en retrait de 17% à 318 millions de dollars pour des revenus en recul de 3% à moins de 2,21 milliards (-2% en organique).



'Comme attendu, le trimestre s'est avéré difficile avec une base de comparaison défavorable et des contraintes d'approvisionnement et de main d'oeuvre, aggravées par l'émergence d'Omicron', souligne le directeur général (CEO) du groupe agroalimentaire, Mark Clouse.



'Toutefois, nous voyons les niveaux de disponibilités de main d'oeuvre et de service s'améliorer, une meilleure répercussion de l'inflation et des niveaux de demande solides, qui soutiennent tous notre confiance dans nos objectifs annuels', poursuit-il.





Valeurs associées CAMPBELL SOUP NYSE -7.03%