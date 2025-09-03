Campbell's prévoit un bénéfice réduit pour l'exercice 2026 en raison des pressions tarifaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions dans le paragraphe 2, de détails et de contexte dans l'ensemble du document)

Le fabricant de biscuits Goldfish Campbell 's Co CPB.O a prévu mercredi un bénéfice pour l'exercice 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, les pressions tarifaires étant appelées à faire grimper les coûts des intrants, alors même qu'il fait face à une demande atone pour les snacks.

La société basée dans le New Jersey s'attend à ce que les tarifs douaniers représentent environ 4 % de son coût des marchandises vendues, signalant des défis supplémentaires pour les entreprises de consommation en raison des politiques commerciales de l'administration Trump, alors qu'elles font face à une demande tiède de la part de clients en proie à l'inflation.

Les actions de Campbell, en baisse de 25 % cette année, ont augmenté de 1,7 % dans les échanges avant bourse à la suite de l'annonce.

La société a prévu que le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 resterait stable ou diminuerait jusqu'à 2 %, en supposant que les pressions tarifaires se poursuivent, contre une baisse de 2,4 % attendue par les analystes.

Pour le bénéfice annuel ajusté par action, Campbell's prévoit une baisse allant jusqu'à 18 %, entre 2,40 et 2,55 dollars - bien en dessous du consensus des analystes de 2,63 dollars, selon les données de LSEG.

Des concurrents tels que Kraft Heinz KHC.O et Conagra

CAG.N ont également fait état d'une baisse de la demande pour les marques grand public au cours des derniers trimestres.

"Les consommateurs continuent de faire des choix de plus en plus délibérés en matière d'alimentation, en mettant l'accent sur la premiumisation, l'exploration des saveurs, la santé et le bien-être et la cuisine à la maison", a déclaré la directrice générale Mick Beekhuizen.

La société a publié des résultats mitigés pour le quatrième trimestre, avec des ventes nettes en hausse de 1 % à 2,32 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 2,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 62 cents par action a toutefois dépassé les estimations des analystes, qui étaient de 56 cents.

Campbell's a déjà dû faire face à des coûts d'exportation plus élevés pour les soupes expédiées au Canada, mais s'attend à un certain soulagement après que le Canada a annoncé qu'il supprimait de nombreux droits de douane de rétorsion sur les produits américains. Un récent accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne ( ) a également fixé les droits de douane à 15 % sur la plupart des produits de l'Union européenne, ce qui est inférieur aux taux initialement proposés.