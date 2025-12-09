Campbell's dépasse ses estimations de ventes grâce à la bonne tenue de la demande de produits alimentaires emballés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 3)

Campbell's Co CPB.O a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre mardi, aidé par la résistance de la demande pour ses soupes en conserve et ses plats cuisinés, les consommateurs choisissant de manger davantage à la maison dans un contexte d'incertitude économique.

L'inflation persistante et la volatilité des tarifs douaniers ont incité les consommateurs à faire des réserves de produits de base pour préparer leurs repas plutôt que de dépenser dans des restaurants onéreux.

"Les consommateurs continuent d'adopter des comportements d'achat intentionnels et la tendance à cuisiner à la maison continue de profiter à nos marques", a déclaré le directeur général Mick Beekhuizen dans un communiqué.

La société a déclaré en septembre qu'elle supprimerait les colorants synthétiques de son portefeuille d'aliments et de boissons à partir de l'exercice 2026, une tendance qui s'accélère parmi les fabricants d'aliments emballés, car de plus en plus de consommateurs optent pour des options plus saines et l'administration Trump pousse la campagne "Make America Healthy Again".

La société a également annoncé qu'elle allait acquérir 49 % de La Regina SPA, le fabricant des sauces Rao, pour un montant de 286 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026.

Campbell's a déclaré des ventes nettes de 2,68 milliards de dollars au premier trimestre clos le 2 novembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions du fabricant de biscuits Goldfish, qui a réaffirmé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels , sont restées stables dans les échanges avant bourse.