Campbell: prévisions annuelles relevées, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 16:18

(CercleFinance.com) - Campbell Soup progresse de plus de 4% ce mercredi à la Bourse de New York après avoir fait état de 'solides' résultats trimestriels et revu à la hausse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Le groupe agroalimentaire américain a annoncé ce matin un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars au titre de son premier trimestre fiscal, clos fin octobre, en hausse de 15% en organique comme en données publiées.



Dans son communiqué, le fabricant de soupes basé à Camden (New Jersey) explique avoir bénéficié de la hausse de ses prix et de ses mesures de productivité destinées à compenser les fortes tensions inflationnistes.



Son excédent brut d'exploitation (Ebit) s'est accru, pour s'établir à 436 millions de dollars contre 376 millions de dollars un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, son Ebit ajusté s'inscrit en hausse de 15%, à 449 millions de dollars.



S'agissant de ses perspectives, Campbell dit désormais anticiper une croissance organique de 7% à 9% sur l'ensemble de l'exercice, contre une précédente estimation allant de 4% à 6%.



Son Ebit ajusté devrait, lui, progresser entre 2,5% et 6,5%, et non plus de 1% à 5% comme précédemment envisagé.