Campbell: prévision relevée après un trimestre réussi

(CercleFinance.com) - Campbell Soup a annoncé mercredi une révision à la hausse de son objectif de croissance pour l'exercice en cours après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé.



Le groupe agroalimentaire américain dit désormais tabler sur une croissance organique de son chiffre d'affaires annuel située entre 1% et 2%, alors qu'il envisageait jusqu'ici une évolution comprise entre -1% et 1%.



Sur son troisième trimestre fiscal, clos le 1er mai dernier, son chiffre d'affaires a progressé de 7% pour atteindre 2,1 milliards de dollars.



Exprimée en données organiques, la croissance des ventes atteint 9%.



Son résultat opérationnel courant (Ebit) a lui progressé pour s'établir à 294 millions de dollars en normes comptables GAAP, contre 272 millions de dollars un an plus tôt.



Le groupe de Camden (New Jersey) explique que ses hausses de prix et les progrès réalisés au niveau de sa chaîne d'approvisionnement lui ont permis de plus que compenser les pressions qui s'exercent sur ses marges depuis maintenant un an.



S'il dit attendre un environnement opérationnel toujours 'difficile' et un maintien de l'inflation à des niveaux élevés, le fabricant de soupes en conserve fondé en 1869 estime être assis sur une base 'beaucoup plus solide' aujourd'hui.



L'action était attendue en hausse de plus de 4% mercredi à l'ouverture de Wall Street.