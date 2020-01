Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campbell : le président de l'activité Snacks quitte le groupe Cercle Finance • 08/01/2020 à 12:15









(CercleFinance.com) - Campbell Soup a déclaré que le président de son unité Campbell Snacks quitterait ses fonctions le 1er février pour prendre un nouveau poste dans un autre groupe. Aucun remplaçant n'a été nommé pour remplacer Carlos Abrams-Rivera, qui était chez Campbell depuis cinq ans. Mark Clouse, dirigera cette division jusqu'à ce qu'un nouveau président soit nommé. L'activité de Campbell Snacks - qui a généré environ 3,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires nettes au cours du dernier exercice - comprend, entre autres, les crackers Goldfish, les biscuits Milano et les chips Kettle Brand.

Valeurs associées CAMPBELL SOUP NYSE -1.76%