Campbell : finalise la vente de la marque Arnott à KKR

(CercleFinance.com) - Campbell a déclaré avoir achevé la vente de sa marque de biscuits Arnott et de certaines de ses activités internationales au géant du capital-investissement KKR, mettant ainsi fin à un processus de cession qui avait commencé en 2018. Avec cette transaction en espèces de 2,2 milliards de dollars, Campbell a maintenant finalisé la vente de l'ensemble de sa division internationale, pour un prix global d'environ 2,5 milliards de dollars. Campbell prévoit d'utiliser le produit de la vente pour réduire sa dette. Acquise par Campbell en 1997, la marque Arnott est basée à Sydney avec des activités en Australie et en Indonésie. Les autres activités internationales qui ont été vendues comprennent les activités de restauration simple de Campbell en Australie, en Malaisie, à Hong Kong et au Japon, et la fabrication en Australie et en Malaisie.

