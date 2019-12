Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campbell : confirmation des objectifs pour l'exercice Cercle Finance • 04/12/2019 à 17:01









(CercleFinance.com) - Campbell Soup a fait état ce jour, pour le début de son nouvel exercice, de résultats à peu près conformes aux attentes. Cependant, même si le groupe a accru ses parts sur son marché de référence pour la première fois en 10 trimestres, les ventes du premier trimestre ont reculé de 1%. Elle s'affichent à 2,18 milliards de dollars. Hors éléments exceptionnels, le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 6% pour atteindre 392 millions de dollars. Le groupe a ainsi confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires organique, d'EBIT ajusté et de BPA ajusté provenant des activités poursuivies, pour l'exercice 2020.

Valeurs associées CAMPBELL SOUP NYSE +0.89%