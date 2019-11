CAMPARI va racheter la filiale de distribution de Baron Philippe de Rothschild en France

La finalisation des négociations et de la documentation juridique relatives à cette opération de cession reste subordonnée notamment à la mise en œuvre des procédures d'information /consultation des instances représentatives du personnel de Baron Philippe de Rothschild SA et de Baron Philippe de Rothschild France Distribution SAS.

(AOF) - Baron Philippe de Rothschild SA est entré en négociation exclusive avec le groupe Campari en vue de la cession de 100% du capital de sa filiale de distribution de vins et spiritueux en France, Baron Philippe de Rothschild France Distribution SAS. Au terme de cette opération, les marques et les Châteaux de Baron Philippe de Rothschild continueraient naturellement à être distribués par la nouvelle entité, dans le cadre de contrats garantissant la continuité de leur distribution sur le territoire national.

