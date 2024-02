Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Campari: troisième exercice de croissance à deux chiffres information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 14:45









(CercleFinance.com) - Campari signait de loin la plus forte hausse de l'indice MIB de la Bourse de Milan mardi après avoir fait état d'un troisième exercice consécutif de croissance organique à deux chiffres de ses résultats en 2023.



Le groupe de spiritueux, qui détient notamment les marques Aperol Spritz, Espolon et Wild Turkey, explique que ses performances ont été principalement portées l'an dernier par le dynamisme de ses ventes d'apéritifs, de tequilas et de bourbon.



En termes géographiques, l'activité a été soutenue par les Etats-Unis, les marchés européens clé et l'Asie.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, la croissance organique de son chiffre d'affaires atteint 10.5%, bien au-dessus du consensus de marché qui visait 9,9%.



Son Ebitda ajusté a quant à lui progressé de 25% en données organiques l'an dernier pour atteindre 728,9 millions d'euros.



Pour l'exercice 2024, Campari dit rester confiant quant à sa capacité à surperformer le secteur, en dépit de la normalisation de l'environnement économique.



Il dit toutefois s'attendre à un effet de comparable défavorable sur le premier trimestre de l'année après les hausses de prix qui avaient caractérisé le début d'année 2023.



En dépit de ces réserves, le titre affichait un gain de 6,2% mardi en début d'après-midi sur Euronext Milan.





