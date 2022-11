Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campari: nouveau rebond du titre, les avis des analystes information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% en fin de journée. Il a progressé de près de 16% en un mois. UBS réitère sa recommandation 'achat' sur David Campari ainsi que son objectif de cours de 15 euros, une cible qui implique un potentiel de progression de 48% pour le titre de la maison italienne de vins et de spiritueux.



Le broker anticipe pour le groupe une croissance organique des ventes 'de plus de 100 points de base supérieure au consensus Visible Alpha'.



Rappelons que Deutsche Bank a relevé début novembre sa recommandation sur le titre Campari de 'conserver' à 'achat', évoquant une croissance 'supérieure' à un cours de Bourse 'très raisonnable'.



'Cette divergence entre valorisation et performance d'activité génère un point d'entrée séduisant pour une entreprise affichant l'une des meilleures croissances du secteur de la consommation essentielle en Europe' avait indiqué le bureau d'analyses.





