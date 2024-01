Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Campari: le titre recule après une dégradation de RBC information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - L'action du groupe italien de spiritueux Campari compte parmi les plus fortes baisses de l'indice MIB ce jeudi à la Bourse de Milan, pénalisée par un abaissement de recommandation de RBC.



Les analystes de la banque canadienne ont dégradé leur conseil à 'sous-performance' contre 'performance en ligne' auparavant, avec un objectif de cours ramené de 9,4 à 8,2 euros.



'Beaucoup de choses se passent actuellement chez Campari et cela nous préoccupe de plus en plus', se justifient les équipes de Royal Bank of Canada.



Ses analystes citent, pêle-mêle, la volatilité grandissante qui caractérise les résultats (trois des quatre derniers trimestres s'étant avérés décevants, selon eux), le prochain départ d'un directeur général très apprécié du marché et une acquisition majeure sur le marché compliqué du cognac.



Au vu de la faiblesse de la marque Courvoisier tout comme des déstockages et des promotions qui touchent le secteur, RBC juge que l'opération présente un risque 'considérable', ce qui le conduit à écarter toute création de valeur grâce à l'acquisition.



'Malgré tous ces éléments, le titre a surperformé ses comparables du secteur des spiritueux', fait remarquer l'établissement, qui préfère en conséquence dégrader sa recommandation.



A 12h00, le titre Campari perdait plus de 2%, signant la troisième plus forte baisse de l'indice MIB de la Bourse de Milan.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.