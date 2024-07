Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Campari: le titre monte, UBS reste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 18:34









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Milan profitant de l'analyse positive d'UBS.



UBS réaffirme son conseil 'achat' sur Campari ainsi que son objectif de cours de 12 euros, une cible qui implique un potentiel de hausse de 38% pour l'action de la maison italienne de spiritueux, exploitant de marques comme Campari, Aperol ou Grand Marnier.



S'il anticipe une croissance organique de 6,4% du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, légèrement inférieure au consensus en raison d'une météo moins favorable en Europe, le broker pense que cela est conforme ou supérieur aux attentes des acheteurs.





Valeurs associées DAV CAM MIL 8,74 EUR MIL +1,02%