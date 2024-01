Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Campari: le financement de Courvoisier est bouclé information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Campari a annoncé mercredi avoir bouclé avec succès deux placements privés, pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, devant lui permettre de financer l'acquisition de la marque de cognac Courvoisier.



Dans le cadre d'une procédure accélérée, le groupe de spiritueux italien indique avoir mis sur le marché pour quelque 650 millions d'euros de nouvelles actions ordinaires, sur la base d'un prix unitaire de 9,33 euros.



Ce prix représente une décote de l'ordre de 6% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



La seconde opération lui a permis de lever 550 millions d'euros additionnels sous la forme d'une émission obligataire convertible non garantie à maturité 2029 qui aura un effet dilutif de 3,8% au moment de la conversion.



En tenant compte de la dilution liée au placement de nouvelles actions, estimée à 5,6%, les actionnaires existants devraient donc se trouver dilués à hauteur de plus de 8% suite à ces deux opérations de financement.



Dans le sillage de ces annonces, le titre accusait un repli de plus de 5% mercredi matin à la Bourse de Milan, signant la plus forte baisse de l'indice de référence MIB.



'L'un des éléments positifs de la structure de financement mise en place par Campari concerne l'endettement du groupe, qui ne va pas s'accroître outre-mesure après cette acquisition transformante', souligne un trader.





