Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris- Orange consolide sa position sur le marché espagnol après l'acquisition totale de MasOrange
(AOF) - Orange s'adjuge 1,66% à 14,06 euros sur la place parisienne après avoir conclu vendredi soir un accord non engageant pour racheter le solde des titres de MasOrange dont il est déjà actionnaire à 50% depuis 2024. L’opérateur français déboursera la somme ... Lire la suite
-
Des peines allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ont été prononcées à Mulhouse lundi contre 10 gilets jaunes pour avoir dégradé neuf pylônes téléphoniques dans le Haut-Rhin en 2019 et 2020. Douze hommes et deux femmes avaient comparu le ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Cette semaine, Anne-Charlotte Philbert, managing director Growth nous explique quels secteurs de la tech lui semblent les plus prometteurs aujourd'hui... A voir aussi / Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer