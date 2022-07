Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campari: hausse de 40,4% du résultat net à 220,2 ME information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 1 256,9 millions d'euros au 1er semestre 2022, en hausse de +25,6% en données brutes et de +19,2% en données organiques par rapport au premier semestre 2021 (+12,5% au deuxième trimestre).



La marge brute s'est élevée à 766,5 millions d'euros, correspondant à 61,0% du chiffre d'affaires, en hausse de +27,0%.



L'EBIT ajusté s'est élevé à 310,9 millions d'euros, correspondant à 24,7% des ventes nettes, en hausse de +39,3% en données publiées. L'EBITDA ajusté ressort à 353,0 millions d'euros, 28,1% des ventes, en hausse de +34,9%.



Campari a réalisé un résultat net du Groupe ajusté de 220,2 ME en hausse de +40,4%.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.