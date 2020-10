Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campari : attentes dépassées grâce au 'staycation' Cercle Finance • 28/10/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - L'italien Campari, numéro sept mondial des spiritueux, a fait état mercredi d'une croissance organique de près de 13% au titre du troisième trimestre, bien meilleure qu'attendu, grâce aux ventes toujours solides de son apéritif Aperol. Les analystes anticipaient plutôt une décroissance organique de l'ordre de 3% pour les trois mois écoulés. 'La résistance de la consommation en Italie et ailleurs en Europe, du fait de la tendance des 'vacances à la maison' (staycations) liée au confinement, a - conjuguée à la reprise de la consommation hors-domicile- dopé les ventes du groupe', explique Barclays. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 1,28 milliard d'euros, contre 1,30 milliard d'euros sur la même période de l'an dernier, faisant apparaître une décroissance organique de 2,8%. Le titre Campari perdait pourtant plus de 2,5% à la Bourse de Milan en réaction à ces résultats. 'Malgré ces performances résistantes, l'incertitude demeure du fait des mesures additionnelles de restriction à la circulation prononcées un peu partout en Europe et il n'est pas évident que l'effet dit de 'staycation' soit appelé à se prolonger pendant les mois d'hiver', avertit Barclays.

