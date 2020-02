Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campari : a finalisé une acquisition en France Cercle Finance • 28/02/2020 à 11:09









(CercleFinance.com) - Campari Group annonce la finalisation de l'acquisition de 100% du distributeur français Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S, suite à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence. La société acquise sera désormais dénommée 'Campari France Distribution S.A.S. L'opération a été finalisée conformément aux termes de l'accord précédemment indiqués.

Valeurs associées CAMPARI MIL -4.37%