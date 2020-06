Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Camberra déplore la condamnation à mort d'un Australien en Chine Reuters • 13/06/2020 à 11:10









SYDNEY, 13 juin (Reuters) - Les autorités de Canberra ont déploré samedi la condamnation à mort d'un ressortissant australien reconnu coupable en Chine de trafic de drogue. Selon plusieurs médias australiens et chinois, il s'agit de Cam Gillespie, un Australien arrêté il y a sept ans dans le sud de la Chine alors qu'il transportait 7,5 kilos de drogues de synthèse. "Nous sommes profondément peinés par le verdict rendu dans cette affaire", a commenté le ministère australien des Affaires étrangères dans un courriel adressé à Reuters. "L'Australie est opposée à la peine de mort, quelles que soient les circonstances. (...) Nous soutenons l'abolition universelle de la peine de mort et nous continuons de défendre cet objectif par tous les moyens à notre disposition." (Swati Pandey; version française Nicolas Delame)

