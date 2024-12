Calme vue sur les Bourses européennes, VusionGroup en vedette à Paris

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre. Cette semaine sera écourtée, la Bourse de Paris sera fermée les 25 et 26 décembre et clôturera en début d’après-midi le 24 décembre. Les prochains jours, les volumes seront les plus faibles de l’année en raison de l’absence de nombreux intervenants. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne 3 points de base 2,317%. Du côté des valeurs, Axa a signé avec BNP Paribas Cardif un accord relatif à la vente d’Axa IM. VusionGroup a pour sa part annoncé l’extension du déploiement de ses solutions à tous les magasins Walmart.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Axa/BNP Paribas

Axa et BNP Paribas Cardif ont annoncé la signature de l’accord d’acquisition d’Axa Investment Managers (Axa IM) après leur entrée en négociations exclusives le 1er août dernier. Cette signature fait suite à l'achèvement de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées des 2 groupes sur les enjeux stratégiques du projet. " Cette signature marque une étape importante dans le processus d'acquisition d'Axa IM et du partenariat à long terme avec Axa " a déclaré Renaud Dumora, Président de BNP Paribas Cardif, directeur général adjoint de BNP Paribas.

Ipsos

Ipsos a reçu l'accord des autorités de la concurrence allemandes pour l'acquisition d'infas, suite au processus d'offre publique d'achat amicale lancé en août 2024. L'opération devrait être finalisée début janvier 2025. Une fois la transaction achevée, Ipsos opérera désormais en Allemagne sous le nom d'Ipsos infas. "Les équipes combinées - représentant environ 800 employés et six sites en Allemagne - offriront une gamme encore plus large de services de recherche innovants", souligne le spécialiste des études de marché.

Unibail RW

URW (Unibail Rodamco Westfield) a annoncé la vente de 80% de sa participation dans la tour de bureaux Trinity à La Défense au fonds souverain norvégien, Norges Bank Investment Management. La transaction crée une nouvelle coentreprise dans le cadre de laquelle URW continuera à fournir des services de gestion d'actifs et de propriétés. Le prix d'offre implicite pour l'actif est d'environ 0,45 milliard d'euros (à 100 %), conduisant à une réduction de la dette nette d'environ 0,35 milliard. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025.

Mare Nostrum

Mare Nostrum est entré en discussion avec le groupe Domino RH, un acteur majeur dans la gestion des ressources humaines, en vue d’un éventuel rapprochement capitalistique. Ce rapprochement viendrait ainsi soutenir et accompagner le plan de continuation - s’il est approuvé par le Tribunal de Commerce - et permettrait à Mare Nostrum de s’appuyer sur un partenaire solide, bien implanté en France comme à l’étranger, pour poursuivre ses activités. Le maillage territorial de Domino RH est assuré par un réseau de 205 agences constitué par croissance organique et externe.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB est resté stable au troisième trimestre au Royaume-Uni après avoir été annoncé initialement en hausse de 0,1%, a indiqué l'ONS.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en décembre aux Etats-Unis sera connu à 16 heures.

Ce matin, l'euro grappille 0,01% à 1,0435 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont connu une nouvelle séance difficile alors que les nuages sombres s'accumulent. Elles ont cependant nettement réduit leurs pertes grâce au retournement à la hausse des indices américains. Près de 2 jours après l'adoption par la Fed d'un ton plus dur à propos de l'inflation, les investisseurs ont été rassurés par l'indice des prix PCE. En Europe, la séance a été marquée par la chute historique de Novo Nordisk du fait des résultats décevant de son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema. L'indice CAC 40 a perdu 0,27% à 7274,48 points.

Vendredi à Wall Street

Les indices américains ont progressé après la publication des chiffres de l’inflation en novembre. Mesure de l’inflation très surveillée par la Fed, l'indice PCE est ressorti plus faible que prévu en rythme annuel : +2,4% contre un consensus de 2,5%. Dans le sillage des statistiques du jour, les taux longs ont reculé. Côté valeurs, FedEx s'est effrité malgré l'annonce jeudi soir de la scission de son activité de fret et de l'abaissement de ses perspectives annuelles. L'indice Dow Jones a gagné 1,18% à 42840,26 points et le Nasdaq Composite 1,03% à 19572,60 points.