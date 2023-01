Calme sur les marchés avant la série de publication de résultats financiers

Coté valeurs, à Paris, Atos a progressé de plus de 3% après des informations révélées par le Journal du Dimanche selon lesquelles le groupe français Astek a exprimé son intérêt pour un rachat de la future entité séparée d'Atos : Evidian.

Par ailleurs, l'AMF a publié ce matin son tableau de bord des investisseurs particuliers actifs. L'Autorité publique indépendante explique que les investisseurs particuliers ont été un peu moins actifs sur les marchés d'actions l'an passé. Ils ont été un peu plus de 1,5 million à réaliser au moins une opération d'achat ou de vente sur des actions, sur l'ensemble de l'année 2022, soit un léger repli de 5,5% par rapport aux près de 1,6 million d'épargnants actifs en 2021.

Outre les résultats de sociétés, la semaine boursière sera rythmée par une foultitude de données économiques majeures : la première estimation du PIB américain au quatrième trimestre et l'indice des prix "core PCE", les indices des directeurs d'achat en Europe...

Face aux incertitudes sur la politique monétaire des banques centrales, les investisseurs ont un faible appétit pour le risque. Les marchés sont ainsi calmes pour démarrer cette nouvelle semaine de bourse mais ils devraient ensuite être plus dynamique avec l'annonce de multiples résultats d'entreprises : Alstom, LVMH, Microsoft, Tesla, IBM et Intel

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.