Calme plat sur les marchés européens

Côté valeurs, le producteur d'équipements automobiles Faurecia s'est distingué affichant une des plus fortes hausses du SBF 120 (+2,25%) après la présentation de comptes 2022 marqués par un flux de trésorerie net plus élevé que prévu. Icade a progressé de 0,36% après avoir dévoilé un cash-flow net courant 2022 en hausse de 7% à 417 millions d'euros

Après cette fermeture et cette journée sans relief, les prochaines séances seront chargées. Deux rendez-vous macroéconomiques majeurs sont attendus par les investisseurs.

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé après ne s’être jamais beaucoup éloignées de leur niveau d’équilibre. Le CAC 40 a cédé 0,16% à 7335,61 points après avoir gagné 3% la semaine dernière et touché jeudi dernier en fin de matinée un nouveau record à 7 387,29 points : le précédent datait de début janvier 2022, à 7384,86 points. L'EuroStoxx50 a perdu 0,05% à 4 272,82 points. La raison de cette apathie : les marchés américains étaient fermés en raison du " President's' Day ", qui commémore la naissance de George Washington.

