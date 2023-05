Callon va acquérir Percussion Petroleum Operating

(AOF) - Société pétrolière et gazière indépendante, Callon a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Percussion Petroleum Operating, société basée dans le bassin permien (qui s'étend sur l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique), dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 475 millions de dollars et de paiements conditionnels potentiels d'un montant maximum de 62,5 millions de dollars. Selon les termes de l'accord, Percussion recevra 265 millions de dollars en espèces et un maximum de 6,46 millions d'actions ordinaires de Callon.

Par ailleurs, dans le cadre d'un accord distinct, Callon a accepté de vendre tous ses actifs dans le schiste Eagle Ford à Ridgemar Energy Operating pour un montant de 655 millions de dollars en espèces et des paiements conditionnels potentiels d'un montant maximum de 45 millions de dollars.