California Resources fusionne avec Berry Corp dans le cadre d'une opération de 717 millions de dollars

La société énergétique américaine California Resources CRC.N a déclaré lundi qu'elle achèterait le producteur de pétrole Berry Corp BRY.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ce qui valoriserait la cible à environ 717 millions de dollars, y compris la dette.

Les actionnaires de Berry recevront 0,0718 action California Resources pour chaque action détenue. Le ratio d'échange valorise Berry à 3,806 dollars par action, ce qui donne à l'opération une valeur de fonds propres d'environ 295 millions de dollars, selon les calculs de Reuters.

Au 30 juin, la dette à long terme de Berry s'élevait à 364,6 millions de dollars. Les actionnaires de California Resources détiendront environ 94 % de la nouvelle société.

La transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026, a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés.