|date
|zone
|indice
|période
|08/12/2025
|Allemagne
|Production industrielle
|octobre
|09/12/2025
|Allemagne
|Balance commerciale
|octobre
|10/12/2025
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|11/12/2025
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|septembre
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|septembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|12/12/2025
|Espagne
|Indice des prix
|novembre
|Royaume Uni
|Production industrielle
|octobre
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|octobre
|Allemagne
|Indice des prix
|novembre
|France
|Indice des prix
|novembre
|15/12/2025
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|décembre
|Europe UEM
|Production industrielle
|octobre
|16/12/2025
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|octobre
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|octobre
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|septembre
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|novembre
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|novembre
|Allemagne
|Indice ZEW
|décembre
|Europe UEM
|Balance commerciale
|octobre
|17/12/2025
|Allemagne
|Indice Ifo
|décembre
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|novembre
|Royaume Uni
|Indice des prix
|novembre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|18/12/2025
|Etats-Unis
|Indice des prix
|novembre
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|décembre
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|décembre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|19/12/2025
|Etats-Unis
|Ventes de logements anciens
|novembre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|décembre
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|novembre
|France
|Prix à la production industrielle
|novembre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 07:21
