Calendrier statistiques sur 15 jours

information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 07:21

date zone indice période
08/12/2025 Allemagne Production industrielle octobre
09/12/2025 Allemagne Balance commerciale octobre
10/12/2025 Etats-Unis Décision de la Fed
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
11/12/2025 Etats-Unis Stocks des grossistes septembre
Etats-Unis Balance commerciale septembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
12/12/2025 Espagne Indice des prix novembre
Royaume Uni Production industrielle octobre
Royaume Uni Balance commerciale octobre
Allemagne Indice des prix novembre
France Indice des prix novembre
15/12/2025 Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York décembre
Europe UEM Production industrielle octobre
16/12/2025 Etats-Unis Demandeurs d'emploi octobre
Etats-Unis Taux de chômage octobre
Etats-Unis Ventes de détail octobre
Etats-Unis Stocks des entreprises septembre
Etats-Unis Taux de chômage novembre
Etats-Unis Demandeurs d'emploi novembre
Allemagne Indice ZEW décembre
Europe UEM Balance commerciale octobre
17/12/2025 Allemagne Indice Ifo décembre
Europe UEM Prix à la consommation novembre
Royaume Uni Indice des prix novembre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
18/12/2025 Etats-Unis Indice des prix novembre
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie décembre
Europe UEM Décision de la BCE
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
France Enquête de conjoncture dans l'industrie décembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
19/12/2025 Etats-Unis Ventes de logements anciens novembre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan décembre
Royaume Uni Ventes de détail novembre
France Prix à la production industrielle novembre
