Chiffres-clés

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 07:17

date zone indice période
08/09/2025 Allemagne Production industrielle juillet
Allemagne Balance commerciale juillet
09/09/2025 France Production industrielle juillet
10/09/2025 Etats-Unis Prix à la production août
Etats-Unis Stocks des grossistes juillet
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
11/09/2025 Etats-Unis Indice des prix août
Europe UEM Décision de la BCE
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
12/09/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan septembre
Espagne Indice des prix août
Royaume Uni Production industrielle juillet
Royaume Uni Balance commerciale juillet
France Indice des prix août
Allemagne Indice des prix août
15/09/2025 Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York septembre
Europe UEM Balance commerciale juillet
16/09/2025 Etats-Unis Prix à l'importation août
Etats-Unis ventes de détail août
Etats-Unis Stocks des entreprises juillet
Etats-Unis Production industrielle août
Allemagne Indice ZEW septembre
Europe UEM Production industrielle juillet
17/09/2025 Etats-Unis Mises en chantier août
Etats-Unis Permis de construire août
Etats-Unis Décision de la Fed
Royaume Uni Indice des prix août
Europe UEM Prix à la consommation août
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
18/09/2025 Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board août
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie septembre
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
19/09/2025 Royaume Uni Ventes de détail août
France Enquête de conjoncture dans l'industrie septembre
