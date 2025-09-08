|date
|zone
|indice
|période
|08/09/2025
|Allemagne
|Production industrielle
|juillet
|Allemagne
|Balance commerciale
|juillet
|09/09/2025
|France
|Production industrielle
|juillet
|10/09/2025
|Etats-Unis
|Prix à la production
|août
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|juillet
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|11/09/2025
|Etats-Unis
|Indice des prix
|août
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|12/09/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|septembre
|Espagne
|Indice des prix
|août
|Royaume Uni
|Production industrielle
|juillet
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|juillet
|France
|Indice des prix
|août
|Allemagne
|Indice des prix
|août
|15/09/2025
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|septembre
|Europe UEM
|Balance commerciale
|juillet
|16/09/2025
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|août
|Etats-Unis
|ventes de détail
|août
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|juillet
|Etats-Unis
|Production industrielle
|août
|Allemagne
|Indice ZEW
|septembre
|Europe UEM
|Production industrielle
|juillet
|17/09/2025
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|août
|Etats-Unis
|Permis de construire
|août
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Royaume Uni
|Indice des prix
|août
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|août
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|18/09/2025
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|août
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|septembre
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|19/09/2025
|Royaume Uni
|Ventes de détail
|août
|France
|Enquête de conjoncture dans l'industrie
|septembre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 07:17
A lire aussi
-
(Actualisé avec Phoenix Group) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite
-
Le commerce extérieur chinois a déçu les attentes des économistes en août, malgré une hausse significative par rapport à l'an dernier, au moment où Pékin et Washington observent une trêve commerciale fragile. Les exportations de la deuxième économie mondiale ont ... Lire la suite
-
Alstom a décroché une commande de 18 trains à batterie qui remplaceront des trains à diesel en Nouvelle-Zélande pour un montant de 538 millions d'euros, a annoncé lundi le constructeur ferroviaire français. Ces trains rouleront sur l'Ile du Nord, une des deux îles ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer