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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/11/2026 à 09:10

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16/11/2026 Japon Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q3
Japon Croissance Du Pib Annualisé Prel Q3
Europe UEM Production Industrielle (Mensuel) septembre
Etats-Unis Indice Empire State Manufacturing novembre
17/11/2026 Royaume Uni Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) septembre
Royaume Uni Evolution de l'emploi septembre
Royaume Uni Taux De Chômage septembre
Espagne Balance Commerciale septembre
Allemagne Indice Du Sentiment Économique ZEW novembre
Europe UEM Indice Du Sentiment Économique ZEW novembre
Etats-Unis Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) octobre
Etats-Unis Prix À L'Importation (Mensuel) octobre
Etats-Unis Ventes au détail (mensuel) octobre
Etats-Unis Prix À L'Exportation (Mensuel) octobre
Etats-Unis Production Industrielle (Mensuel) octobre
Etats-Unis Stocks Des Entreprises (Mensuel) septembre
Etats-Unis Indice du marché de logement NAHB novembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 13 novembre
18/11/2026 Japon Balance Commerciale octobre
Japon Exportations (Annuelle) octobre
Royaume Uni Taux D'Inflation De Base (Annuel) octobre
Royaume Uni Taux d'Inflation (Annuel) octobre
Royaume Uni Taux d'inflation (Mensuel) octobre
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 13 novembre
Etats-Unis Permis de Construire Prél octobre
Etats-Unis Mises en chantier octobre
Etats-Unis Promesses De Ventes (Annuel) octobre
Etats-Unis Promesses De Ventes (Mensuel) octobre
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 13 novembre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 13 novembre
Etats-Unis Procès-verbaux du FOMC
Etats-Unis Transactions nettes à long-terme (TIC) septembre
19/11/2026 Japon Les Commandes De Machines (Annuel) septembre
Japon Les Commandes De Machines (Mensuel) septembre
Espagne Confiance Des Consommateurs octobre
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 14 novembre
Etats-Unis Indice manufacturier Fed de Philadelphie novembre
Etats-Unis Discours de Fed Hammack
Etats-Unis Discours de Fed Hammack
20/11/2026 Japon Taux D'Inflation De Base (Annuel) octobre
Japon Taux d'Inflation (Annuel) octobre
Royaume Uni Gfk De Confiance Des Consommateurs novembre
Royaume Uni Ventes au Détail (annuel) octobre
Royaume Uni Ventes au détail (mensuel) octobre
Allemagne Prix à la production (Annuel) octobre
France Confiance Des Entreprises novembre
Royaume Uni Cbi Industriels Tendances Commandes novembre
Etats-Unis Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs novembre
Europe UEM Confiance des consommateurs Flash novembre
23/11/2026 France PMI des services (flash) novembre
France PMI manufacturier (flash) novembre
France PMI composite (flash) novembre
Allemagne PMI manufacturier (flash) novembre
Allemagne PMI des services (flash) novembre
Allemagne PMI composite (flash) novembre
Europe UEM PMI des services (flash) novembre
Europe UEM PMI composite (flash) novembre
Europe UEM PMI manufacturier (flash) novembre
Royaume Uni PMI des services (flash) novembre
Royaume Uni PMI manufacturier (flash) novembre
Etats-Unis PMI composite (flash) novembre
24/11/2026 Allemagne Indice Ifo du climat des affaires novembre
Etats-Unis Confiance des consommateurs (Conference Board) novembre
25/11/2026 Allemagne PIB (estimation finale) T3
France Confiance des consommateurs novembre
Etats-Unis Permis de construire octobre
Etats-Unis PIB (2e estimation) T3
Etats-Unis Dépenses des ménages octobre
Etats-Unis Indice des prix PCE de base octobre
Etats-Unis Revenus des ménages octobre
Etats-Unis Commandes de biens durables octobre
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 21 novembre
Etats-Unis Indice des prix PCE octobre
Etats-Unis Ventes de logements neufs octobre
Etats-Unis Stocks de pétrole brut (EIA) 20 novembre
27/11/2026 Allemagne Taux de chômage octobre
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