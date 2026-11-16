Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|16/11/2026
|Japon
|Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel
|Q3
|Japon
|Croissance Du Pib Annualisé Prel
|Q3
|Europe UEM
|Production Industrielle (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Indice Empire State Manufacturing
|novembre
|17/11/2026
|Royaume Uni
|Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An)
|septembre
|Royaume Uni
|Evolution de l'emploi
|septembre
|Royaume Uni
|Taux De Chômage
|septembre
|Espagne
|Balance Commerciale
|septembre
|Allemagne
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|novembre
|Europe UEM
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|novembre
|Etats-Unis
|Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Prix À L'Importation (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Ventes au détail (mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Prix À L'Exportation (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Production Industrielle (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks Des Entreprises (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Indice du marché de logement NAHB
|novembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|13 novembre
|18/11/2026
|Japon
|Balance Commerciale
|octobre
|Japon
|Exportations (Annuelle)
|octobre
|Royaume Uni
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|octobre
|Royaume Uni
|Taux d'Inflation (Annuel)
|octobre
|Royaume Uni
|Taux d'inflation (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|13 novembre
|Etats-Unis
|Permis de Construire Prél
|octobre
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|octobre
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Annuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Mensuel)
|octobre
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|13 novembre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|13 novembre
|Etats-Unis
|Procès-verbaux du FOMC
|Etats-Unis
|Transactions nettes à long-terme (TIC)
|septembre
|19/11/2026
|Japon
|Les Commandes De Machines (Annuel)
|septembre
|Japon
|Les Commandes De Machines (Mensuel)
|septembre
|Espagne
|Confiance Des Consommateurs
|octobre
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|14 novembre
|Etats-Unis
|Indice manufacturier Fed de Philadelphie
|novembre
|Etats-Unis
|Discours de Fed Hammack
|Etats-Unis
|Discours de Fed Hammack
|20/11/2026
|Japon
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|octobre
|Japon
|Taux d'Inflation (Annuel)
|octobre
|Royaume Uni
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|novembre
|Royaume Uni
|Ventes au Détail (annuel)
|octobre
|Royaume Uni
|Ventes au détail (mensuel)
|octobre
|Allemagne
|Prix à la production (Annuel)
|octobre
|France
|Confiance Des Entreprises
|novembre
|Royaume Uni
|Cbi Industriels Tendances Commandes
|novembre
|Etats-Unis
|Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs
|novembre
|Europe UEM
|Confiance des consommateurs Flash
|novembre
|23/11/2026
|France
|PMI des services (flash)
|novembre
|France
|PMI manufacturier (flash)
|novembre
|France
|PMI composite (flash)
|novembre
|Allemagne
|PMI manufacturier (flash)
|novembre
|Allemagne
|PMI des services (flash)
|novembre
|Allemagne
|PMI composite (flash)
|novembre
|Europe UEM
|PMI des services (flash)
|novembre
|Europe UEM
|PMI composite (flash)
|novembre
|Europe UEM
|PMI manufacturier (flash)
|novembre
|Royaume Uni
|PMI des services (flash)
|novembre
|Royaume Uni
|PMI manufacturier (flash)
|novembre
|Etats-Unis
|PMI composite (flash)
|novembre
|24/11/2026
|Allemagne
|Indice Ifo du climat des affaires
|novembre
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs (Conference Board)
|novembre
|25/11/2026
|Allemagne
|PIB (estimation finale)
|T3
|France
|Confiance des consommateurs
|novembre
|Etats-Unis
|Permis de construire
|octobre
|Etats-Unis
|PIB (2e estimation)
|T3
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|octobre
|Etats-Unis
|Indice des prix PCE de base
|octobre
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|octobre
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|octobre
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|21 novembre
|Etats-Unis
|Indice des prix PCE
|octobre
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole brut (EIA)
|20 novembre
|27/11/2026
|Allemagne
|Taux de chômage
|octobre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/11/2026 à 09:10
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